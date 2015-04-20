Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FATL-SATL_Balance_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador FATL_SATL Balance com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //período do indicator no gráfico(timeframe)
O indicador necessita que o arquivo do indicador fatl-satl_balance.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O Indicador fatl-satl_balance_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12570
FATL-SATL Balance
Uma linha média entre os indicadores de filtro de tendência digital SATL and FATL.GARCH_HTF
Indicador GARCH com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.