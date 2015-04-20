CodeBaseSeções
FATL-SATL_Balance_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1033
(15)
Indicador FATL_SATL Balance com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;         //período do indicator no gráfico(timeframe)

O indicador necessita que o arquivo do indicador fatl-satl_balance.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O Indicador fatl-satl_balance_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12570

