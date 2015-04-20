Autor:

Andres Barale Sarti

Um indicador de volatilidade fractal baseado no modelo GARCH, por Tim Bollerslev. Os modelos ARMA e ARCH podem ajudar você a entender as previsões das tendências.

O indicador sobe se a volatilidade for alta. É também possível prever a mudança da volatilidade. O indicador quase sempre apresenta valores elevados quando existem tendências. Apreciariamos sugestões para melhorar o indicador.

Fig. 1. O indicador GARCH