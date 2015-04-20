CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

GARCH - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2144
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Andres Barale Sarti

Um indicador de volatilidade fractal baseado no modelo GARCH, por Tim Bollerslev. Os modelos ARMA e ARCH podem ajudar você a entender as previsões das tendências.

O indicador sobe se a volatilidade for alta. É também possível prever a mudança da volatilidade. O indicador quase sempre apresenta valores elevados quando existem tendências. Apreciariamos sugestões para melhorar o indicador.

Fig. 1. O indicador GARCH

Fig. 1. O indicador GARCH

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12567

Leading_HTF_Signal Leading_HTF_Signal

O indicador Leading_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador LeadingSign.

MAMA_HTF_Signal MAMA_HTF_Signal

O indicador MAMA_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal gerado pelo indicador MAMASign.

GARCH_HTF GARCH_HTF

Indicador GARCH com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.

FATL-SATL Balance FATL-SATL Balance

Uma linha média entre os indicadores de filtro de tendência digital SATL and FATL.