Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
GARCH - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2144
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Andres Barale Sarti
Um indicador de volatilidade fractal baseado no modelo GARCH, por Tim Bollerslev. Os modelos ARMA e ARCH podem ajudar você a entender as previsões das tendências.
O indicador sobe se a volatilidade for alta. É também possível prever a mudança da volatilidade. O indicador quase sempre apresenta valores elevados quando existem tendências. Apreciariamos sugestões para melhorar o indicador.
Fig. 1. O indicador GARCH
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12567
O indicador Leading_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador LeadingSign.MAMA_HTF_Signal
O indicador MAMA_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal gerado pelo indicador MAMASign.
Indicador GARCH com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.FATL-SATL Balance
Uma linha média entre os indicadores de filtro de tendência digital SATL and FATL.