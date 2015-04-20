Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
GARCH_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador GARCH com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do indicador no gráfico(timeframe)
O indicador necessita que o arquivo do indicador GARCH.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador GARCH_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12568
GARCH
Um indicador de volatilidade fractal baseado no modelo GARCH, por Tim Bollerslev.Leading_HTF_Signal
O indicador Leading_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador LeadingSign.
FATL-SATL Balance
Uma linha média entre os indicadores de filtro de tendência digital SATL and FATL.FATL-SATL_Balance_HTF
Indicador FATL-SATL_Balance com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.