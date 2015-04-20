CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Leading_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
833
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Leading com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador necessita que o arquivo do indicador Leading.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Imagens:

Fig. 1. O indicador Leading_HTF na forma de duas linhas

Fig. 1. O indicador Leading_HTF na forma de duas linhas

Fig. 2. O indicador Leading_HTF na forma de uma nuvem colorida

Fig. 2. O indicador Leading_HTF na forma de uma nuvem colorida

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12559

MAMA_HTF MAMA_HTF

O indicador MAMA com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.

Notches Notches

O indicador desenha linhas através da série ascendente das máximas e descendente das mínimas.

Exp_Leading Exp_Leading

Um sistema de negociação usando o indicador Leading.

LeadingSign LeadingSign

Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador Leading.