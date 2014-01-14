Autor Real:

John Ehlers

O indicador é uma média móvel baseado no algoritmo da EMA e adaptado para uma volatilidade corrente a um instrumento financeiro.



O indicador é composto por duas médias - MAMA rápida (linha verde) e FAMA lenta (linha vermelha). O cruzamento das médias fornece sinais para as entradas e saídas do mercado.

Duas variantes do indicador são apresentados aqui: MAMA.mq5 e MAMA_Optim.mq5. Sua única diferença é que o segundo é mais otimizado para salvar recursos do computador e preferível para uso em Expert Advisors, enquanto o primeiro tem um código mais claro.



