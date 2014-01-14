Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MAMA - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 3116
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor Real:
John Ehlers
O indicador é uma média móvel baseado no algoritmo da EMA e adaptado para uma volatilidade corrente a um instrumento financeiro.
O indicador é composto por duas médias - MAMA rápida (linha verde) e FAMA lenta (linha vermelha). O cruzamento das médias fornece sinais para as entradas e saídas do mercado.
Duas variantes do indicador são apresentados aqui: MAMA.mq5 e MAMA_Optim.mq5. Sua única diferença é que o segundo é mais otimizado para salvar recursos do computador e preferível para uso em Expert Advisors, enquanto o primeiro tem um código mais claro.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/400
A Média Móvel T3 é baseada em exponencial múltipla suavizada de preço.Módulo de sinais de negociação, com base no indicador de T3
O cruzamento descendente da média móvel T3 é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima de média móvel T3 é um sinal para abrir uma posição de venda.
Equivalente do Oscilador Estocástico com um atraso mínimo.ArrowsAndCurves
Setas e Curvas mostra sinais para posições compradas e vendidas.