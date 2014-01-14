CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MAMA - indicador para MetaTrader 5

John Ehlers | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3116
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor Real:

John Ehlers

O indicador é uma média móvel baseado no algoritmo da EMA e adaptado para uma volatilidade corrente a um instrumento financeiro.

O indicador é composto por duas médias - MAMA rápida (linha verde) e FAMA lenta (linha vermelha). O cruzamento das médias fornece sinais para as entradas e saídas do mercado.

Duas variantes do indicador são apresentados aqui: MAMA.mq5 e MAMA_Optim.mq5. Sua única diferença é que o segundo é mais otimizado para salvar recursos do computador e preferível para uso em Expert Advisors, enquanto o primeiro tem um código mais claro.

MAMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/400

T3 T3

A Média Móvel T3 é baseada em exponencial múltipla suavizada de preço.

Módulo de sinais de negociação, com base no indicador de T3 Módulo de sinais de negociação, com base no indicador de T3

O cruzamento descendente da média móvel T3 é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima de média móvel T3 é um sinal para abrir uma posição de venda.

ZerolagStochs ZerolagStochs

Equivalente do Oscilador Estocástico com um atraso mínimo.

ArrowsAndCurves ArrowsAndCurves

Setas e Curvas mostra sinais para posições compradas e vendidas.