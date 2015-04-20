CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Leading - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
974
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
leading.mq5 (7.58 KB) visualização
exp_leading.mq5 (5.71 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação usando o indicador Leading.

A decisão da ordem de negociação é feita no cruzamento das linhas do indicador.

Colocar o arquivo do indicador compilado no seguinte caminho de diretório:<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no link: TradeAlgorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12560

Leading_HTF Leading_HTF

O indicador Leading com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.

MAMA_HTF MAMA_HTF

O indicador MAMA com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.

LeadingSign LeadingSign

Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador Leading.

MAMASign MAMASign

Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador MAMA.