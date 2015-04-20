Participe de nossa página de fãs
Exp_Leading - expert para MetaTrader 5
Um sistema de negociação usando o indicador Leading.
A decisão da ordem de negociação é feita no cruzamento das linhas do indicador.
Colocar o arquivo do indicador compilado no seguinte caminho de diretório:<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no link: TradeAlgorithms.
As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico
Resultado do teste em 2014 no USDJPY H4:
Fig. 2. Resultado do teste no gráfico
