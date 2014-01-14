CodeBaseSeções
Ótimo Filtro Elíptico Modificado - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
2928
(18)
Publicado:
Atualizado:
Witold Wozniak

Filtro elíptico modificado do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/597

