Ótimo Filtro Elíptico Modificado - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2928
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Filtro elíptico modificado do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/597
