Elder Impulse System - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 9488
Autor real:
Alexander Elder
O sistema é baseado em dois indicadores - MACD e EMA. Quando ambos os indicadores se movem para cima, um candle é colorido em verde, quando eles se movem para baixo, é colorido em vermelho. Em caso de movimento multidirecional, se torna azul.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.06.2010.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/685
