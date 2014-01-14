CodeBaseSeções
Elder Impulse System - indicador para MetaTrader 5

Александр Элдер | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
9488
Avaliação:
(42)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Alexander Elder

O sistema é baseado em dois indicadores - MACD e EMA. Quando ambos os indicadores se movem para cima, um candle é colorido em verde, quando eles se movem para baixo, é colorido em vermelho. Em caso de movimento multidirecional, se torna azul.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.06.2010.

ElderImpulseSystem

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/685

