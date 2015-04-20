CodeBaseSeções
Indicadores

RangeExpansionIndex_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Range Expansion Index (REI) é um oscilador relativo com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

O indicador requer que o arquivo RangeExpansionIndex.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador RangeExpansionIndex_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12531

