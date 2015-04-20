Range Expansion Index (REI) é um oscilador relativo com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

O indicador requer que o arquivo RangeExpansionIndex.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador RangeExpansionIndex_HTF