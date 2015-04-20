Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RangeExpansionIndex_HTF - indicador para MetaTrader 5
Range Expansion Index (REI) é um oscilador relativo com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador requer que o arquivo RangeExpansionIndex.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador RangeExpansionIndex_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12531
Negative_Volume_Index_HTF
Negative Volume Index (NVI) com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Exp_RangeExpansionIndex
O EA Exp_RangeExpansionIndex é baseado nos sinais gerados pelo oscilador RangeExpansionIndex.
Trinity-Impulse_HTF
O indicador Trinity-Impulse com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.TrendlessAG
Indicador trendless (oscilador).