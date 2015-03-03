Смотри, как бесплатно скачать роботов
RangeExpansionIndex_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Range Expansion Index (REI) - относительный осциллятор с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора RangeExpansionIndex.mq5.
Рис.1. Индикатор RangeExpansionIndex_HTF
