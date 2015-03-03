CodeBaseРазделы
RangeExpansionIndex_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Range Expansion Index (REI) - относительный осциллятор с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора RangeExpansionIndex.mq5.

Рис.1. Индикатор RangeExpansionIndex_HTF

Exp_FisherCyberCycle Exp_FisherCyberCycle

Эксперт Exp_FisherCyberCycle построен на основе сигналов осциллятора FisherCyberCycle.

SimpleScalp_MTF SimpleScalp_MTF

Семафорный сигнальный индикатор направленного тренда.

TrendlessAG TrendlessAG

Индикатор (осциллятор) бестрендовости.

Negative_Volume_Index_HTF Negative_Volume_Index_HTF

Индекс отрицательного объема (Negative Volume Index - NVI) с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.