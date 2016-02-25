コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RangeExpansionIndex_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

Range Expansion Index (REI) は入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む相対的オシレータです。

このインディケータは RangeExpansionIndex.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１RangeExpansionIndex_HTF インディケータ

Negative_Volume_Index_HTF Negative_Volume_Index_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Negative Volume 指標 (NVI)

Exp_RangeExpansionIndex Exp_RangeExpansionIndex

Exp_RangeExpansionIndex EA は RangeExpansionIndex オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Trinity-Impulse_HTF Trinity-Impulse_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Trinity-Impulse インディケータ

TrendlessAG TrendlessAG

トレンドレスインディケータ（オシレータ）