Trinity-Impulse_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1620
(18)
O indicador Trinity-Impulse com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

O indicador requer que o arquivo Trinity-Impulse.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador Trinity-Impulse_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12533

