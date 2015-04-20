Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Negative_Volume_Index_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1604
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Negative Volume Index (NVI) com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador requer que o arquivo Negative_Volume_Index.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicadorNegative_Volume_Index_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12530
O EA Exp_RangeExpansionIndex é baseado nos sinais gerados pelo oscilador RangeExpansionIndex.Exp_FisherCyberCycle
O Expert Advisor Exp_FisherCyberCycle é baseado nos sinais gerados pelo oscilador FisherCyberCycle.
Range Expansion Index (REI) é um oscilador relativo com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Trinity-Impulse_HTF
O indicador Trinity-Impulse com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.