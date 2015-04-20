CodeBaseSeções
Negative_Volume_Index_HTF - indicador para MetaTrader 5

Negative Volume Index (NVI) com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

O indicador requer que o arquivo Negative_Volume_Index.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicadorNegative_Volume_Index_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12530

