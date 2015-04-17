范围扩展指数 (REI) 是相对振荡器，在输入参数中有时间帧选项。

此指标需要 RangeExpansionIndex.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 RangeExpansionIndex_HTF