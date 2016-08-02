Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
RangeExpansionIndex_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Range Expansion Index (REI) ist ein relativer Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Indikator benötigt die RangeExpansionIndex.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der RangeExpansionIndex_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12531
