Range Expansion Index (REI) ist ein relativer Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator benötigt die RangeExpansionIndex.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der RangeExpansionIndex_HTF Indikator