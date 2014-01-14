Participe de nossa página de fãs
Fisher Cyber Cycle - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 2762
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Fisher Cyber Cycle é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado Cyber Cycle utilizando a transformação inversa de Fischer.
O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Os princípios de trabalho com o indicador são simples. Devemos comprar quando o indicador está cruzando o nível -0.7 ou 0.7 para cima, neste último caso o nível -0.7 deverá ter sido cruzado anteriormente. Devemos vender quando o indicador está cruzando o nível 0,7 ou -0,7 nível para baixo, neste último caso o nível 0,7 deverá ter sido cruzado anteriormente. Os cruzamentos da linha de sinal do indicador também podem ser utilizados.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/553
