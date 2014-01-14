CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fisher Cyber Cycle - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2762
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Witold Wozniak

Fisher Cyber Cycle é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado Cyber Cycle utilizando a transformação inversa de Fischer.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Os princípios de trabalho com o indicador são simples. Devemos comprar quando o indicador está cruzando o nível -0.7 ou 0.7 para cima, neste último caso o nível -0.7 deverá ter sido cruzado anteriormente. Devemos vender quando o indicador está cruzando o nível 0,7 ou -0,7 nível para baixo, neste último caso o nível 0,7 deverá ter sido cruzado anteriormente. Os cruzamentos da linha de sinal do indicador também podem ser utilizados.

Indicador Fisher Cyber Cycle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/553

Color Parabolic Color Parabolic

Ergonomic Parabolic SAR. O indicador em si tem duas cores e adiciona grandes pontos coloridos que aparecem durante cada inversão da tendência.

StepMA_NRTR StepMA_NRTR

StepMA baseada no indicador Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).

3Parabolic System 3Parabolic System

Este indicador compara os sinais de três versões do indicador Parabolic SAR. As versões são definidos em diferentes timeframe do gráfico: júnior, médio e sênior.

CG Oscillator CG Oscillator

CG Oscillator gera sinais de compra e venda basicamente no cruzamento das linhas.