Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Geo_InnerBar - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1755
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Geokom FX Lab
Indicador de barras internas que mostra a localização da consolidação temporária de preços.
Bar interna é um barra cujo Máxima do preço (High) é inferior a Máxima do preço da barra anterior e a Mínima do preço (Low) está acima da Mínima do preço da barra anterior.
Se o próximo candle não romper os pontos de rompimento anteriores é lógico prever um período de consolidação de preços.
É possível fazer uma estratégia baseada na saída deste intervalo.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira na Base de Código em 2.03.2012.
Fig. 1. O indicador Geo_InnerBar
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12524
O indicador mostra a tendência e o movimento lateral dos preços.Trend Oscillator
Um oscilador de tendência que usa o filtro Hodrick-Prescott.
Um indicador tipo semáforo que indica a direção da tendência.Rj_SlidingRange
Mais um analógico de Bandas Bollinger e envelopes com um processo de trabalho semelhante.