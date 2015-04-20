CodeBaseSeções
Geo_InnerBar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Geokom FX Lab

Indicador de barras internas que mostra a localização da consolidação temporária de preços.

Bar interna é um barra cujo Máxima do preço (High) é inferior a Máxima do preço da barra anterior e a Mínima do preço (Low) está acima da Mínima do preço da barra anterior.

Se o próximo candle não romper os pontos de rompimento anteriores é lógico prever um período de consolidação de preços.

É possível fazer uma estratégia baseada na saída deste intervalo.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira na Base de Código em 2.03.2012.

Fig. 1. O indicador Geo_InnerBar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12524

