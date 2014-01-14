Este indicador permite executar qualquer ação aritmética com os preços dos dois símbolos e plotar resultados em qualquer outro gráfico.

Ele permite calcular cruzamentos (utilizando multiplicação e divisão), spread (subtrair) ou apenas para plotar dados de outro símbolo no gráfico.

Fig. 1. Indicador iCrossClose. O EURGBP em azul e seus valores estimados (em vermelho foi realizado o cálculo utilizando EURUSD e GBPUSD) exibidos no gráfico inferior

Por padrão, ele traça o cruzamento de EURGBP, calculado usando os valores de EURUSD e GBPUSD (Fig. 1)

Parâmetros de entrada:

S1_Symbol - Símbolo 1;

S1_Invert - Sinal para inverter o valor do símbolo 1 (Valor=1.0/valor);

S1_K - Coeficiente de multiplicação do símbolo 1 (valor = valor de K *);

S1_Plus - Adição para o símbolo 1 (valor=Plus+value). A prioridade de operações é a seguinte: inverter, multiplicação, adição;

S2_Symbol - Símbolo 2;

S2_Invert - Sinal para inverter o valor do símbolo 2;

S2_K - Coeficiente de multiplicação do símbolo 2;

S2_Plus - Adição para o símbolo 2;

R_ArithmeticAction - Ação aritmética;

R_Invert - Sinal para inverter o resultado da ação aritmética;

R_K - Coeficiente de multiplicação para o resultado;

R_Plus - Adição para o resultado.



Notas: