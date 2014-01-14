Participe de nossa página de fãs
iCrossClose - indicador para MetaTrader 5
2049
Este indicador permite executar qualquer ação aritmética com os preços dos dois símbolos e plotar resultados em qualquer outro gráfico.
Ele permite calcular cruzamentos (utilizando multiplicação e divisão), spread (subtrair) ou apenas para plotar dados de outro símbolo no gráfico.
Fig. 1. Indicador iCrossClose. O EURGBP em azul e seus valores estimados (em vermelho foi realizado o cálculo utilizando EURUSD e GBPUSD) exibidos no gráfico inferior
Por padrão, ele traça o cruzamento de EURGBP, calculado usando os valores de EURUSD e GBPUSD (Fig. 1)
Parâmetros de entrada:
- S1_Symbol - Símbolo 1;
- S1_Invert - Sinal para inverter o valor do símbolo 1 (Valor=1.0/valor);
- S1_K - Coeficiente de multiplicação do símbolo 1 (valor = valor de K *);
- S1_Plus - Adição para o símbolo 1 (valor=Plus+value). A prioridade de operações é a seguinte: inverter, multiplicação, adição;
- S2_Symbol - Símbolo 2;
- S2_Invert - Sinal para inverter o valor do símbolo 2;
- S2_K - Coeficiente de multiplicação do símbolo 2;
- S2_Plus - Adição para o símbolo 2;
- R_ArithmeticAction - Ação aritmética;
- R_Invert - Sinal para inverter o resultado da ação aritmética;
- R_K - Coeficiente de multiplicação para o resultado;
- R_Plus - Adição para o resultado.
Notas:
- Para traçar dados do outro símbolo como ele é, você deve especificar os mesmos valores do S1_Symbol e S2_Symbol, S2_K = 0, R_ArithmeticAction = Add, e os valores padrões para os outros parâmetros.
- Enquanto os dados ainda não estiverem prontos, ele aguarda um novo tick e imprime a mensagem "Aguarde...". Você também pode mudar os períodos para usá-lo nos finais de semana.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
https://www.mql5.com/ru/code/183
