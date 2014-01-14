Participe de nossa página de fãs
ProMart - expert para MetaTrader 5
- 2521
Expert Advisor que abre posições de acordo com dois indicadores de MACD. Ele reverte a posição em caso de perdas. Ele utiliza martingale com um número limitado de duplicações. As duplicações podem ser desabilitadas.
Parâmetros de entrada:
- DML- quantidade em dinheiro utilizada para 1 lote;
- Ud - número de duplicações. Ele começa do 0 - sem duplicações;
- Stop - stop loss em pontos;
- Tp - take profit em pontos;
- Slipage - desvio em pontos;
- MACD1Fast - ЕМА rápido de MACD, usado para entrada;
- MACD1Slow - ЕМА lenta;
- MACD2Fast - ЕМА rápido de MACD, usado para determinar a tendência;
- MACD2Slow - ЕМА lenta.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/186
