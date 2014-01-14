CodeBaseSeções
ProMart - expert para MetaTrader 5

Expert Advisor que abre posições de acordo com dois indicadores de MACD. Ele reverte a posição em caso de perdas. Ele utiliza martingale com um número limitado de duplicações. As duplicações podem ser desabilitadas.

 Parâmetros de entrada:

  • DML- quantidade em dinheiro utilizada para 1 lote;
  • Ud - número de duplicações. Ele começa do 0 - sem duplicações;
  • Stop - stop loss em pontos;
  • Tp - take profit em pontos;
  • Slipage - desvio em pontos;
  • MACD1Fast - ЕМА rápido de MACD, usado para entrada;
  • MACD1Slow - ЕМА lenta;
  • MACD2Fast - ЕМА rápido de MACD, usado para determinar a tendência;
  • MACD2Slow - ЕМА lenta.
Resultados do teste:

ProMart

2XMA 2XMA

O histograma MACD se baseia em duas linhas de sinal no gráfico de preço do instrumento financeiro.

String - Biblioteca de funções para trabalhar com strings String - Biblioteca de funções para trabalhar com strings

Biblioteca de funções para trabalhar com strings: StringToArray, StringToPeriod e PeriodToString.

AffineTransform AffineTransform

O indicador transfere os dados do preço para o novo sistema de coordenadas, deslocando o eixo dos preços (eixo das ordenadas).

iCrossClose iCrossClose

Este indicador permite executar qualquer ação aritmética com os preços dos dois símbolos e plotar resultados em qualquer outro gráfico. Ele permite calcular cruzamentos (utilizando multiplicação e divisão), spread (subtrair) ou apenas para plotar dados de outro símbolo no gráfico.