CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AnchoredMomentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1489
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Umnyashkin Victor

A investigação completa foi conduzida por Konstantin Kopyrkin. 

Fórmula para o cálculo:

Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod]  /  SMA[Price, SmaPeriod]  - 1

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR|
//+-----------------------------------+
input uint MomPeriod=8; //período de SMA 
input uint SmoothPeriod=6; //período de EMA
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//constante de preço na qual o indicador realiza seus cálculos
input double UpLevel=+0.025; //rompimento do nível superior
input double DnLevel=-0.025; //rompimento do nível inferior
input int Shift=0; //deslocamento horizontal do indicador em barras
//+-----------------------------------+

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 08.10.2012

Fig.1 Indicador AnchoredMomentum

Fig.1 Indicador AnchoredMomentum 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1233

Simples Expert Advisor baseado numa Média Móvel Simples e num ADX. Simples Expert Advisor baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.

Este simples Expert Advisor é baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.

MedianPriceChart MedianPriceChart

O indicador traça um gráfico de preços de barras médias (preço médio).

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

O indicador apresentado informa a tendência atual do mercado. Ele é útil para abrir uma posição.

SumRSI SumRSI

O valor médio dos osciladores RSI de diferentes períodos.