Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AnchoredMomentum - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1489
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Umnyashkin Victor
A investigação completa foi conduzida por Konstantin Kopyrkin.
Fórmula para o cálculo:
Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod] / SMA[Price, SmaPeriod] - 1
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR| //+-----------------------------------+ input uint MomPeriod=8; //período de SMA input uint SmoothPeriod=6; //período de EMA input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//constante de preço na qual o indicador realiza seus cálculos input double UpLevel=+0.025; //rompimento do nível superior input double DnLevel=-0.025; //rompimento do nível inferior input int Shift=0; //deslocamento horizontal do indicador em barras //+-----------------------------------+
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 08.10.2012
Fig.1 Indicador AnchoredMomentum
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1233
Este simples Expert Advisor é baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.MedianPriceChart
O indicador traça um gráfico de preços de barras médias (preço médio).
O indicador apresentado informa a tendência atual do mercado. Ele é útil para abrir uma posição.SumRSI
O valor médio dos osciladores RSI de diferentes períodos.