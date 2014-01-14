Simples Expert Advisor baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.

Este simples Expert Advisor usando os indicadores Média Móvel Simples e num ADX, exatamente como foi escrito no "Guia passo a passo para iniciantes para escrever um Expert Advisor no MQL5".

A diferença do artigo é que o EA ele não controla as posições já abertas.

Mostra bons resultados para M30, H1 e H2.

Resultado do teste: