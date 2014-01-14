Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Simples Expert Advisor baseado numa Média Móvel Simples e num ADX. - expert para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
Este simples Expert Advisor usando os indicadores Média Móvel Simples e num ADX, exatamente como foi escrito no "Guia passo a passo para iniciantes para escrever um Expert Advisor no MQL5".
A diferença do artigo é que o EA ele não controla as posições já abertas.
Mostra bons resultados para M30, H1 e H2.
Resultado do teste:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/123
