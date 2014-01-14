CodeBaseSeções
Experts

Simples Expert Advisor baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.

Samuel Olowoyo
Visualizações:
5097
Avaliação:
(63)
Publicado:
Atualizado:
Este simples Expert Advisor usando os indicadores Média Móvel Simples e num ADX, exatamente como foi escrito no "Guia passo a passo para iniciantes para escrever um Expert Advisor no MQL5".

A diferença do artigo é que o EA ele não controla as posições já abertas.

Mostra bons resultados para M30, H1 e H2.

Simples Expert Advisor baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.

Resultado do teste:

Simples Expert Advisor baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/123

