Exp_UltraWPR - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1113
(24)
O Expert Advisor se baseia no indicador UltraWPR. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando a cor da nuvem do indicador se altera. O fechamento de posições é realizado por uma ordem pendente ou se a nuvem foi alterada pela cor oposta da posição.

Coloque o arquivo compilado UltraWPR.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1238

