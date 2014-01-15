CodeBaseSeções
LineBreakOnChart - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Publicado:
Atualizado:
Ele foi escrito por Steve Nison no livro "Beyond Candlesticks". A diferença dos gráficos padrões e o de reversão linear é que ele não foi desenhado em um gráfico separado, e sim na janela principal onde se encontra o gráfico. Além disso, foi adicionado um parâmetro extra para o tamanho mínimo da caixa (não considerando as caixas de reversão), que fazem com que este indicador se assemelhe ao Renko-charts.

A fim de não sobrecarregar o terminal na medida em que as caixas e os objetos são desenhados sem o uso dos buffers de indicador, foi adicionado um parâmetro para a data de início para o cálculo do indicador (a data mínima é 2001/01/01).

Outro detalhe é a adição do buffer de indicador SeriesBuffer que contém o número de caixas de cada barra, a fim de receber o valor dado no Expert Advisors. Quando a tendência for de alta, o valor será positivo, para a tendência de baixa ele será negativo.

  1. Número de linhas de reversão = 3, o tamanho da caixa mínimo = 0.

LineBreakOnChart, Linhas = 3, MinBoxSize = 0

     2. Número de linhas de reversão = 2, o tamanho da caixa mínimo = 200 (pips).

LineBreakOnChart, Linhas = 2, MinBoxSize = 200

Recomendações:

  • Quando М1 é usado, não defina a data de início muito antiga para os cálculos (a melhor data é alguns meses), quando for Н1 ou maior, você pode começar a calcular sobre o valor de data mínima do indicador dado, ou seja, desde 2001.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1239

