Exp_Extremum - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Sistema de negociação baseado no indicador Extremum. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a barra do histograma muda da cor verde para a vermelha ou vice versa. O fechamento da posição é realizado por uma ordem pendente ou se a barra do histograma está na cor oposta de quando estava na abertura da posição. 

Coloque o arquivo compilado Extremum.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1235

