Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Extremum - expert para MetaTrader 5
- 1100
-
Sistema de negociação baseado no indicador Extremum. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a barra do histograma muda da cor verde para a vermelha ou vice versa. O fechamento da posição é realizado por uma ordem pendente ou se a barra do histograma está na cor oposta de quando estava na abertura da posição.
Coloque o arquivo compilado Extremum.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
