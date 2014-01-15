Sistema de negociação baseado no indicador VortexIndicator O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem muda. O fechamento da posição é realizado por uma ordem pendente ou se a nuvem está na cor oposta de quando estava na abertura da posição.

Coloque o arquivo compilado VortexIndicator.ex5 em terminal_data-folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Imagem:



Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste