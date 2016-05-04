CodeBaseKategorien
AnchoredMomentum - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Umnyashkin Victor

Die vollständige Untersuchung wurde von Konstantin Kopyrkin durchgeführt. 

DieFormel für die Berechnung:

Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod]  /  SMA[Price, SmaPeriod]  - 1

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//| INDIKATOR INPUT PARAMETERS        |
//+-----------------------------------+
input uint MomPeriod=8; //Periode des SMA 
input uint SmoothPeriod=6; //Periode des EMA
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//Preiskonstante auf der die Indikator Berechnung durchgeführt wird
input double UpLevel=+0.025; //oberer Ausbruchlevel
input double DnLevel=-0.025; //unterer  Ausbruchslevel
input int Shift=0; //horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
//+-----------------------------------+

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.10.2012.

Abb.1 Der AnchoredMomentum Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1233

