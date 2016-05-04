Der echte Autor:

Umnyashkin Victor

Die vollständige Untersuchung wurde von Konstantin Kopyrkin durchgeführt.

DieFormel für die Berechnung:

Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod] / SMA[Price, SmaPeriod] - 1

Indikator Eingabeparameter:

input uint MomPeriod= 8 ; input uint SmoothPeriod= 6 ; input ENUM_APPLIED_PRICE IPC= PRICE_CLOSE ; input double UpLevel=+ 0.025 ; input double DnLevel=- 0.025 ; input int Shift= 0 ;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.10.2012.



Abb.1 Der AnchoredMomentum Indikator