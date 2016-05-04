und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AnchoredMomentum - Indikator für den MetaTrader 5
- 990
Der echte Autor:
Umnyashkin Victor
Die vollständige Untersuchung wurde von Konstantin Kopyrkin durchgeführt.
DieFormel für die Berechnung:
Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod] / SMA[Price, SmaPeriod] - 1
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input uint MomPeriod=8; //Periode des SMA input uint SmoothPeriod=6; //Periode des EMA input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//Preiskonstante auf der die Indikator Berechnung durchgeführt wird input double UpLevel=+0.025; //oberer Ausbruchlevel input double DnLevel=-0.025; //unterer Ausbruchslevel input int Shift=0; //horizontale Verschiebung des Indikators in Balken //+-----------------------------------+
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.10.2012.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1233
