AnchoredMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Umnyashkin Victor
完全な調査は Konstantin Kopyrkin によって行われました。
計算に使われる方式は下記の通りです。:
Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod] / SMA[Price, SmaPeriod] - 1
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint MomPeriod=8; // SMA期間 input uint SmoothPeriod=6; // EMA期間 input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;// 指標演算の価格定数 input double UpLevel=+0.025; // 上部のブレイクスルーレベル input double DnLevel=-0.025; // 下部のブレイクスルーレベル input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト //+-----------------------------------+
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年10月8日に公開されました。
図1 AnchoredMomentum指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1233
