ポケットに対して
インディケータ

AnchoredMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
932
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Umnyashkin Victor

完全な調査は Konstantin Kopyrkin によって行われました。 

計算に使われる方式は下記の通りです。:

Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod]  /  SMA[Price, SmaPeriod]  - 1

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                 |
//+-----------------------------------+
input uint MomPeriod=8; // SMA期間
input uint SmoothPeriod=6; // EMA期間
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;// 指標演算の価格定数
input double UpLevel=+0.025; // 上部のブレイクスルーレベル 
input double DnLevel=-0.025; // 下部のブレイクスルーレベル 
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
//+-----------------------------------+

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年10月8日に公開されました。

図1 AnchoredMomentum指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1233

