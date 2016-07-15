実際の著者：

Umnyashkin Victor

完全な調査は Konstantin Kopyrkin によって行われました。

計算に使われる方式は下記の通りです。:

Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod] / SMA[Price, SmaPeriod] - 1

指標の入力パラメータ：

input uint MomPeriod= 8 ; input uint SmoothPeriod= 6 ; input ENUM_APPLIED_PRICE IPC= PRICE_CLOSE ; input double UpLevel=+ 0.025 ; input double DnLevel=- 0.025 ; input int Shift= 0 ;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年10月8日に公開されました。



図1 AnchoredMomentum指標