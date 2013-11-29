请观看如何免费下载自动交易
AnchoredMomentum - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Umnyashkin Victor
Konstantin Kopyrkin 进行了全面的研究.
用于计算的公式:
Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod] / SMA[Price, SmaPeriod] - 1
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint MomPeriod=8; //SMA 周期数 input uint SmoothPeriod=6; //EMA 周期数 input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//进行指标计算的价格常数 input double UpLevel=+0.025; //向上突破水平 input double DnLevel=-0.025; //向下突破水平 input int Shift=0; //指标的水平转换柱数 //+-----------------------------------+
本指标于2012年10月8日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com 代码库中
Fig.1 AnchoredMomentum 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1233
PerceptronOscill
本振荡指标是基于简单的感知器算法绘制的极值
本指标允许您预测趋势的反转