AnchoredMomentum - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Umnyashkin Victor

Konstantin Kopyrkin 进行了全面的研究. 

用于计算的公式:

Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod]  /  SMA[Price, SmaPeriod]  - 1

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| 指标输入参数                        |
//+-----------------------------------+
input uint MomPeriod=8; //SMA 周期数
input uint SmoothPeriod=6; //EMA 周期数
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//进行指标计算的价格常数
input double UpLevel=+0.025; //向上突破水平
input double DnLevel=-0.025; //向下突破水平
input int Shift=0; //指标的水平转换柱数
//+-----------------------------------+

本指标于2012年10月8日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com 代码库

Fig.1 AnchoredMomentum 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1233

