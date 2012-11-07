CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AnchoredMomentum - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3080
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Umnyashkin Victor

Полное исследование индикатора проводилось Константином Копыркиным. 

Формула для вычисления:

Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod]  /  SMA[Price, SmaPeriod]  - 1

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input uint MomPeriod=8; //период SMA 
input uint SmoothPeriod=6; //период EMA
input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//ценовая константа, по которой производится расчёт индикатора
input double UpLevel=+0.025; //верхний пробойный уровень
input double DnLevel=-0.025; //нижний пробойный уровень
input int Shift=0; //сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//+-----------------------------------+
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  08.10.2012.

 

Рис.1 Индикатор AnchoredMomentum

Рис.1 Индикатор AnchoredMomentum 

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде. Полезен для входа в рынок.

SumRSI SumRSI

Усредненная сумма разнопериодных осцилляторов RSI

Ind_2 Line+1 Ind_2 Line+1

Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов.

AffineTransform AffineTransform

Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, смещая по ценовой оси (ординат).