Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AnchoredMomentum - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3080
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Umnyashkin Victor
Полное исследование индикатора проводилось Константином Копыркиным.
Формула для вычисления:
Anchored Momentum = 100 * (EMA[Price, EmaPeriod] / SMA[Price, SmaPeriod] - 1
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input uint MomPeriod=8; //период SMA input uint SmoothPeriod=6; //период EMA input ENUM_APPLIED_PRICE IPC=PRICE_CLOSE;//ценовая константа, по которой производится расчёт индикатора input double UpLevel=+0.025; //верхний пробойный уровень input double DnLevel=-0.025; //нижний пробойный уровень input int Shift=0; //сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+-----------------------------------+Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.10.2012.
Рис.1 Индикатор AnchoredMomentum
GG-RSI-CCI
Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде. Полезен для входа в рынок.SumRSI
Усредненная сумма разнопериодных осцилляторов RSI
Ind_2 Line+1
Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов.AffineTransform
Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, смещая по ценовой оси (ординат).