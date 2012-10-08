CodeBaseРазделы
Индикаторы

Anchored Momentum - индикатор для MetaTrader 4

Viktor Umniashkin
12230
(7)
Полное исследование индикатора проводилось Константином Копыркиным.

Формула для вычисления :

Smoothed AM = 100*(EMA[Close,EmaPer] / SMA[Close,2*MomPer+1] -1)

где EmaPer = Период "сглаживания" ЕМА {SmoothPeriod}, MomPer = Период Momentum {MomPeriod}

Параметры индикатора :

  • MomPeriod - период индикатора Smoothed Anchored Momentum (=11)
  • SmoothPeriod - период сглаживания индикатора (=6)
  • Level - уровень отступа от нулевой линии (=0)

  • При Level=0.2 индикатор выглядит так:

Использование индикатора:

Открытие длинной позиции, когда Smoothed Anchored Momentum пересекает нулевую линию вверх, закрытие длинной позиции, когда Smoothed Anchored Momentum пересекает нулевую линию вниз.Для короткой наоборот. Еще, автор рекомендует, при необходимости, создать вокруг нулевой линии некую буферную зону, используя параметр Level во избежание получения частых ложных сигналов на боковых движениях цен.


