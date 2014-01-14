Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MedianPriceChart - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1761
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador traça um gráfico de preços de barras médias. Qualquer indicador pode ser aplicado ao gráfico.
Por exemplo, os indicadores Média Móvel e Bandas de Bollinger, que são aplicados no gráfico de preços médios a seguir:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/189
Smoothed Accelerator
Smoothed Accelerator.Canal de Hodrick-Prescott
O indicador traça um canal de preço usando o filtro de Hodrick-Prescott.
Simples Expert Advisor baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.
Este simples Expert Advisor é baseado numa Média Móvel Simples e num ADX.AnchoredMomentum
Indicador Momentum melhorado. Este indicador foi descrito por Rudy Stefenel em Fevereiro de 1998 em Stock&Commodities.