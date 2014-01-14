CodeBaseSeções
MedianPriceChart - indicador para MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
O indicador traça um gráfico de preços de barras médias. Qualquer indicador pode ser aplicado ao gráfico.

Por exemplo, os indicadores Média Móvel e Bandas de Bollinger, que são aplicados no gráfico de preços médios a seguir:

MedianPriceChart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/189

