Este indicador colore as velas de acordo com a cor das barras do histograma do indicador 2pbIdealXOSMA. Velas crescentes são coloridas em cores claras, velas decrescentes são coloridas com cores escuras.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador 2pbIdealXOSMA_Candles