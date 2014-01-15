Participe de nossa página de fãs
2pbIdealXOSMA_Candles - indicador para MetaTrader 5
Este indicador colore as velas de acordo com a cor das barras do histograma do indicador 2pbIdealXOSMA. Velas crescentes são coloridas em cores claras, velas decrescentes são coloridas com cores escuras.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador 2pbIdealXOSMA_Candles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1214
