Exp_MAMA - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor Exp_MAMA se baseia nos cruzamentos das médias móveis do indicador MAMA. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o cruzamento das médias móveis do indicador
Coloque o arquivo compilado MAMA_Optim.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
