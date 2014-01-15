CodeBaseSeções
Exp_MAMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2940
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
mama_optim.mq5 (9.33 KB) visualização
exp_mama.mq5 (5.79 KB) visualização
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O Expert Advisor Exp_MAMA se baseia nos cruzamentos das médias móveis do indicador MAMA. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o cruzamento das médias móveis do indicador

Coloque o arquivo compilado MAMA_Optim.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1203

