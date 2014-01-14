CodeBaseSeções
JBrainTrendSig1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
2495
(20)
Indicador de sinal do famoso sistema de negociação BrainTrend1 com suavização das séries de preço.

Muitos traders possuem dificuldades em utilizar o BrainTrendSig1 (BTS1) padrão, pois ele fornece muitos sinais falso positivos. Para resolver este problema, foi necessário o uso de filtros e carregar um gráfico com indicadores adicionais. Neste indicador, o problema é resolvido com a ajuda da suavização de JMA das séries de preço utilizados no cálculo do indicador.

Como resultado, o indicador se tornou mais estável. A suavização de JMA permite diminuir consideravelmente a quantidade de sinais falso positivos. Agora, tais intervalos são percebidos pelo sistema como lateralizados. A sensibilidade do sistema para a volatilidade do mercado, agora pode ser gerenciado pelo parâmetro "Length_". Comparado com o BTS1 convencional, o novo indicador é um sistema mais confiável. Ele pode até ser chamado de um sistema de rastreamento de tendências.

Coloque o arquivo compilado JMA.mq5 em MQL5\Indicators.

Indicador JBrainTrendSig1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/756

