JBrainTrendSig1 - indicador para MetaTrader 5
Indicador de sinal do famoso sistema de negociação BrainTrend1 com suavização das séries de preço.
Muitos traders possuem dificuldades em utilizar o BrainTrendSig1 (BTS1) padrão, pois ele fornece muitos sinais falso positivos. Para resolver este problema, foi necessário o uso de filtros e carregar um gráfico com indicadores adicionais. Neste indicador, o problema é resolvido com a ajuda da suavização de JMA das séries de preço utilizados no cálculo do indicador.
Como resultado, o indicador se tornou mais estável. A suavização de JMA permite diminuir consideravelmente a quantidade de sinais falso positivos. Agora, tais intervalos são percebidos pelo sistema como lateralizados. A sensibilidade do sistema para a volatilidade do mercado, agora pode ser gerenciado pelo parâmetro "Length_". Comparado com o BTS1 convencional, o novo indicador é um sistema mais confiável. Ele pode até ser chamado de um sistema de rastreamento de tendências.
Coloque o arquivo compilado JMA.mq5 em MQL5\Indicators.
