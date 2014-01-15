Participe de nossa página de fãs
Exp_Candles_XSmoothed - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1090
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O sistema de negociação se baseia no indicador Candles_Smoothed. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando o nível de rompimento é superior a máxima ou inferior a mínima da vela do indicador.
Coloque o arquivo compilado Candles_Smoothed.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1190
