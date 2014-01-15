CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Candles_XSmoothed - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1090
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O sistema de negociação se baseia no indicador Candles_Smoothed. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando o nível de rompimento é superior a máxima ou inferior a mínima da vela do indicador.

Coloque o arquivo compilado Candles_Smoothed.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1190

DMA (Displaced Moving Averages) DMA (Displaced Moving Averages)

Displaced Moving Averages (Médias Móveis Deslocadas)

Exp_Oracle Exp_Oracle

O Expert Advisor se desenha com base no indicador redesenho de Oracle.

AdaptiveRenko AdaptiveRenko

Média Móvel NRTR de Konstantin Kopyrkin para rastrear stops e exibir tendências.

MALR MALR

Média móvel de uma regressão linear com dois níveis de bandas semelhante as bandas de John Bollinger.