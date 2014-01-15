Participe de nossa página de fãs
Ind - CosmoGround - indicador para MetaTrader 5
O indicador do céu estrelado sobre um fundo negro do gráfico. Ele substitui o fundo preto habitual do gráfico para um fundo de céu estrelado com estrelas cadentes e brilhantes.
Ele fornece vibrações positivas para o mercado de negociações.
Parâmetros externos:
CountStars- Número de estrelas
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1183
