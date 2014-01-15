CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ind - CosmoGround - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Andruschenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1416
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador do céu estrelado sobre um fundo negro do gráfico. Ele substitui o fundo preto habitual do gráfico para um fundo de céu estrelado com estrelas cadentes e brilhantes.

Ele fornece vibrações positivas para o mercado de negociações.

Parâmetros externos:

CountStars- Número de estrelas

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1183

Filtro Adaptativo de Laguerre Filtro Adaptativo de Laguerre

Filtro adaptativo com a capacidade de calcular o polinomial de Laguerre de qualquer ordem.

SendPush SendPush

Script simples para enviar notificações PUSH instantâneas para smartphones.

Exp_2pbIdealXOSMA Exp_2pbIdealXOSMA

O Expert Advisor Exp_2pbIdealXOSMA se baseia no indicador 2pbIdealXOSMA.

ALMA (Média Móvel de Arnaud Legoux) ALMA (Média Móvel de Arnaud Legoux)

Média Móvel Ponderada com um atraso regulado usando uma curva de distribuição normal (ou de Gauss) como função dos coeficientes de peso.