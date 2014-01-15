Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Filtro Adaptativo de Laguerre - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1981
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador representa a variante aprovada de um filtro adaptativo de Laguerre, calculado pelo método de John Eiliers. Apesar da fonte do indicador, ele o usa o algoritmo do polinômio de Laguerre para qualquer ordem (parâmetro de ordem padrão é 4). Além disso, você pode usar diferentes formas de fator de suavização de adaptabilidade com os parâmetros AdaptiveSmooth (padrão 5) e AdaptiveSmoothMode (padrão mediano).
Há também a possibilidade de construir um filtro de Laguerre não-adaptativo usando período o Lenght em barras e o parâmetro AdaptiveMode igual a 0.
Há também oportunidades para destacar a tendência (parâmetro ColorMode) e a construção do filtro para os intervalos de tempo maiores.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1182
Script simples para enviar notificações PUSH instantâneas para smartphones.KPrmSt
O Estocástico Cynthia Case.
O indicador do céu estrelado sobre um fundo negro do gráfico.Exp_2pbIdealXOSMA
O Expert Advisor Exp_2pbIdealXOSMA se baseia no indicador 2pbIdealXOSMA.