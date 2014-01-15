O indicador representa a variante aprovada de um filtro adaptativo de Laguerre, calculado pelo método de John Eiliers. Apesar da fonte do indicador, ele o usa o algoritmo do polinômio de Laguerre para qualquer ordem (parâmetro de ordem padrão é 4). Além disso, você pode usar diferentes formas de fator de suavização de adaptabilidade com os parâmetros AdaptiveSmooth (padrão 5) e AdaptiveSmoothMode (padrão mediano).

Há também a possibilidade de construir um filtro de Laguerre não-adaptativo usando período o Lenght em barras e o parâmetro AdaptiveMode igual a 0.

Há também oportunidades para destacar a tendência (parâmetro ColorMode) e a construção do filtro para os intervalos de tempo maiores.