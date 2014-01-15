CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Balance of Power - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Panev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
5859
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador equilíbrio de força (BOP) foi descrito por Igor Livshin e mede a força dos touros contra os ursos, avaliando a capacidade de cada um para empurrar o preço a um nível extremo. O BOP oscila entre os extremos de -1 e +1.

Balance of Power

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1301

Exp_ColorBBCandles Exp_ColorBBCandles

O Expert Advisor Exp_ColorBBCandles se baseia nos sinais do indicador ColorBBCandles.

20_200 expert_v4.2_AntS 20_200 expert_v4.2_AntS

Expert Advisor que analisa o preço de duas barras de forma muito simples e com um mecanismo de aumento do lote após uma perda.

Exp_CoeffofLine_true Exp_CoeffofLine_true

O Expert Advisor Exp_CoeffofLine_true se baseia no indicador CoeffofLine_true. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando o histograma rompe o nível zero.

Exp_CenterOfGravity Exp_CenterOfGravity

O Expert Advisor Exp_CenterOfGravity se baseia no indicador CenterOfGravity. O sinal é formado após o fechamento da barra e o cruzamento do indicador com sua linha de sinal.