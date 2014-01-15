Balance of Power

Expert Advisor que analisa o preço de duas barras de forma muito simples e com um mecanismo de aumento do lote após uma perda.

O Expert Advisor Exp_CoeffofLine_true se baseia no indicador CoeffofLine_true. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando o histograma rompe o nível zero.

O Expert Advisor Exp_CenterOfGravity se baseia no indicador CenterOfGravity. O sinal é formado após o fechamento da barra e o cruzamento do indicador com sua linha de sinal.