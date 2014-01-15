Participe de nossa página de fãs
Balance of Power - indicador para MetaTrader 5
O indicador equilíbrio de força (BOP) foi descrito por Igor Livshin e mede a força dos touros contra os ursos, avaliando a capacidade de cada um para empurrar o preço a um nível extremo. O BOP oscila entre os extremos de -1 e +1.
