KaufWMAcross_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1565
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador KaufWMAcross com a opção de seleção do período gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo KaufWMAcross.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador KaufWMAcross_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11430
