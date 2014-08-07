CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

KaufWMAcross_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1565
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador KaufWMAcross com a opção de seleção do período gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo KaufWMAcross.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador KaufWMAcross_HTF

Figura 1. O indicador KaufWMAcross_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11430

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

O Expert Advisor Exp_SimpleBars é baseado nos sinais do indicador de tendência SimpleBars.

ZigZag Simples ZigZag Simples

Outra versão zigzag com um simples código que determina os picos corretamente.

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

O indicador SimpleBars_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador SimpleBars com um período gráfico fixo.

GFilter GFilter

Uma média móvel, que inclui o processamento das séries de preços pelo filtro de Gaussian.