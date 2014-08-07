CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_SimpleBars - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2159
Avaliação:
(43)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
SimpleBars.mq5 (6.08 KB) visualização
exp_simplebars.mq5 (6.05 KB) visualização
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_SimpleBars é baseado nos sinais do indicador de tendência SimpleBars.

O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando a cor cor das barras dos indicador mudar.

Para o correto funcionamento do EA, coloque o arquivo SimpleBars.ex5 compilado em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados do teste em 2013 para o par XAUUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11429

ZigZag Simples ZigZag Simples

Outra versão zigzag com um simples código que determina os picos corretamente.

Exp_KaufWMAcross Exp_KaufWMAcross

O sistema de negociação Exp_KaufWMAcross se baseia na mudança da direção da tendência apresentada pelo indicador KaufWMAcross.

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

O indicador KaufWMAcross com a opção de seleção do período gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

O indicador SimpleBars_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador SimpleBars com um período gráfico fixo.