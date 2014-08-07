Participe de nossa página de fãs
Exp_SimpleBars - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor Exp_SimpleBars é baseado nos sinais do indicador de tendência SimpleBars.
O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando a cor cor das barras dos indicador mudar.
Para o correto funcionamento do EA, coloque o arquivo SimpleBars.ex5 compilado em terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.
Resultados do teste em 2013 para o par XAUUSD H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11429
