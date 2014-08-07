Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SimpleBars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2078
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Ivan Kornilov
O indicador colore as velas com base nas máximas e mínimas das barras anteriores.
O indicador original foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.04.2012.
Fig.1. Indicador SimpleBars
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11390
BnB
O indicador mostra o poder dos touros e ursos.MaByMaSignal
Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza o algoritmo de cruzamento de duas médias móveis obtidos a partir de duas médias consecutivas.
RegressionPolynomial_HTF
O indicador RegressionPolynomial com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos de acordo com os valores do indicador SimpleBars.