SimpleBars - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Ivan Kornilov

O indicador colore as velas com base nas máximas e mínimas das barras anteriores.

O indicador original foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.04.2012.

Fig.1. Indicador SimpleBars

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11390

BnB BnB

O indicador mostra o poder dos touros e ursos.

MaByMaSignal MaByMaSignal

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza o algoritmo de cruzamento de duas médias móveis obtidos a partir de duas médias consecutivas.

RegressionPolynomial_HTF RegressionPolynomial_HTF

O indicador RegressionPolynomial com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

BackgroundCandle_SimpleBars_HTF BackgroundCandle_SimpleBars_HTF

O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos de acordo com os valores do indicador SimpleBars.