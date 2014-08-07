Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MaByMaSignal - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
excelf
Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza o algoritmo de cruzamento de duas médias móveis obtidos a partir de duas médias consecutivas.
Figura 1. O indicador MaByMaSignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11346
