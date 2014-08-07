CodeBaseSeções
MaByMaSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
MaByMaSignal.mq5 (10.39 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Autor real:

excelf

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza o algoritmo de cruzamento de duas médias móveis obtidos a partir de duas médias consecutivas.

Figura 1. O indicador MaByMaSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11346

