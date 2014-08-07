Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ATR_Normalize_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ATR_Normalize com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo compilado ATR_Normalize.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador ATR_Normalize_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11337
