O indicador ATR_Normalize com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo compilado ATR_Normalize.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ATR_Normalize_HTF