InformaçãoImportante - indicador para MetaTrader 5

1639
(32)
O indicador mostra informações importantes:

  1. Tempo: atual, local, GMT;
  2. Conta: tipo de conta, alavancagem, saldo atual, capital atual;
  3. Símbolo: spread, swap, valor do tick, lote máximo e mínimo permitido.
InformaçãoImportante

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11341

