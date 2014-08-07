Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
InformaçãoImportante - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
O indicador mostra informações importantes:
- Tempo: atual, local, GMT;
- Conta: tipo de conta, alavancagem, saldo atual, capital atual;
- Símbolo: spread, swap, valor do tick, lote máximo e mínimo permitido.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11341
