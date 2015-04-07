Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Tail_Bar - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1634
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Inkov Evgeni
Como sabemos, os padrões de estrelas dão provas do início de reversão de preços. Mas uma vela com "caudas" assimétricos podem aparecer em vez de uma estrela, que também é uma evidência de uma luta entre "touros" e "ursos".
Este indicador mostra essa diferença. Se o cauda de baixa é maior do que a de alta, uma barra no histograma será acima da linha zero. Se a cauda de baixa é maior que a barra ela ficará na parte inferior. A amplitude da barra é a diferença entre as caudas. Quanto maior a diferença, maior o sinal de uma inversão e no final de uma tendência. O sinal mais vivo é a aparência de várias barras em uma direção e a grande amplitude de cada vez!
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 31 de março de 2014.
Fig.1. Indicador Tail_Bar
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11248
O indicador NRMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.NonLagMA_v5_HTF
O indicador NonLagMA_v5 com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.
O indicador TSI_WPR com a opção de seleção prazo disponível nos parâmetros de entrada.Karpenko_HTF
O indicador Karpenko com a opção de seleção prazo disponível em parâmetros de entrada.