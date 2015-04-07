CodeBaseSeções
Tail_Bar - indicador para MetaTrader 5

Inkov Evgeni

Inkov Evgeni

Como sabemos, os padrões de estrelas dão provas do início de reversão de preços. Mas uma vela com "caudas" assimétricos podem aparecer em vez de uma estrela, que também é uma evidência de uma luta entre "touros" e "ursos".

Este indicador mostra essa diferença. Se o cauda de baixa é maior do que a de alta, uma barra no histograma será acima da linha zero. Se a cauda de baixa é maior que a barra ela ficará na parte inferior. A amplitude da barra é a diferença entre as caudas. Quanto maior a diferença, maior o sinal de uma inversão e no final de uma tendência. O sinal mais vivo é a aparência de várias barras em uma direção e a grande amplitude de cada vez!

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 31 de março de 2014.

Fig.1. Indicador Tail_Bar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11248

