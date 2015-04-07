Participe de nossa página de fãs
NRMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 931
- 931
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador NRMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador NRMA.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador NRMA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7031
