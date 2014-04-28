CodeBaseРазделы
Индикаторы

Tail_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Inkov Evgeni

Как известно, звёзды говорят о начале разворота цены. Но вместо звезды может образоваться свеча с очень несимметричными "хвостами", что тоже показывает на борьбу "быков" и "медведей".

Этот индикатор как раз показывает эту разницу. Если верхний хвост больше нижнего, на гистограмме будет столбик выше нуля. Если нижний хвост длиннее, то соответственно столбик будет внизу. Амплитуда столбиков - это разница между хвостами, и чем больше эта разница, тем больше признак разворота или окончания тренда. Появление подряд нескольких столбиков в одном направлении и большой амплитудой, является ещё более ярким признаком!

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 31.03.2014.

Рис.1. Индикатор Tail_Bar

Karpenko Karpenko

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

CHashArrayStringString CHashArrayStringString

Пример реализации хеш массива строк со строковым ключем.

TSI_WPR_HTF TSI_WPR_HTF

Индикатор TSI_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DownloadHistory DownloadHistory

Скрипт для загрузки исторических данных по текущему символу с индикацией прогресса.