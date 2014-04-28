Ставь лайки и следи за новостями
Tail_Bar - индикатор для MetaTrader 5
- 3056
Реальный автор:
Inkov Evgeni
Как известно, звёзды говорят о начале разворота цены. Но вместо звезды может образоваться свеча с очень несимметричными "хвостами", что тоже показывает на борьбу "быков" и "медведей".
Этот индикатор как раз показывает эту разницу. Если верхний хвост больше нижнего, на гистограмме будет столбик выше нуля. Если нижний хвост длиннее, то соответственно столбик будет внизу. Амплитуда столбиков - это разница между хвостами, и чем больше эта разница, тем больше признак разворота или окончания тренда. Появление подряд нескольких столбиков в одном направлении и большой амплитудой, является ещё более ярким признаком!
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 31.03.2014.
Рис.1. Индикатор Tail_Bar
