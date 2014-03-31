Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Delta Tail Bar - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17517
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Как известно, звёзды говорят о начале разворота цены. Но вместо звезды может образоваться свеча с очень несимметричными "хвостами", что тоже показывает на борьбу "быков" и "медведей".
Этот индикатор как раз показывает эту разницу. Если верхний хвост больше нижнего, на гистограмме будет столбик выше нуля. Если нижний хвост длиннее, то соответственно столбик будет внизу. Амплитуда столбиков - это разница между хвостами, и чем больше эта разница, тем больше признак разворота или окончания тренда. Появление подряд нескольких столбиков в одном направлении и большой амплитудой, является ещё более ярким признаком!
Показывает профиты символов в одном окнеVR---MUVING
Советник с хорошими результатами и интересной идеей
Незаменимый скрипт для переноса истории торгов в файл CSV.LF5_EURJPY
Простой безиндикаторный советник для EURJPY.