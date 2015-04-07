Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Karpenko_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1064
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Karpenko com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Karpenko.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Karpenko_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11244
