実際の著者：

Inkov Evgeni

私たちが知っている通り、星は、価格の反転の始まりの証拠を与えます。しかし、非対称の「尾」を持つローソク足は、「ブル」と「ベア」の間の戦いの証拠である星の代わりに表示されることがあります。

この指標はその差を示します。低い尾が高い尾より大きい場合は、ヒストグラム上のバーはゼロラインより上になります。低い尾のほうが長い場合は、バーは下になります。バーの振幅は尾間の差です。差が大きいほど、トレンドの反転と終わりのサインの差が大きいです。より鮮やかなサインは単一の方向と大きい振幅を持つ複数のバーの一度の登場です。

この指標は初めにMQL4で実装され2014年3月31日にコードベースで公開されました。

図1 Tail_Bar指標