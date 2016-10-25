コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Tail_Bar - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
997
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Inkov Evgeni

私たちが知っている通り、星は、価格の反転の始まりの証拠を与えます。しかし、非対称の「尾」を持つローソク足は、「ブル」と「ベア」の間の戦いの証拠である星の代わりに表示されることがあります。

この指標はその差を示します。低い尾が高い尾より大きい場合は、ヒストグラム上のバーはゼロラインより上になります。低い尾のほうが長い場合は、バーは下になります。バーの振幅は尾間の差です。差が大きいほど、トレンドの反転と終わりのサインの差が大きいです。より鮮やかなサインは単一の方向と大きい振幅を持つ複数のバーの一度の登場です。

この指標は初めにMQL4で実装され2014年3月31日にコードベースで公開されました。

図1　Tail_Bar指標

図1　Tail_Bar指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11248

